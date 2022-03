Après Hundsbach en 2020.. Après Kaysersberg en 2017.. Après Eguisheim en 2013… Bergheim sera peut-être le village préféré des français 2022.

La commune haut-rhinoise d’un peu plus de 2 000 habitants est en compétition, c’est officiel depuis la mi journée. Bergheim portera donc les couleurs de l’Alsace et plus généralement de la région Grand Est pour la prochaine émission. Son authenticité, son cachet très alsacien avec ses maisons à colombage seront bien sûr des atouts mais la commune toute entière est déjà prête à mettre en avant bien plus de qualités.

Pour soutenir Bergheim, nous pouvons voter. Les votes sont ouverts jusqu’au 25 mars sur francetelevision.fr. ou par téléphone au 3245.

Pour rappel, Le Village préféré des Français est une émission de télévision française présentée par Stéphane Bern, diffusée sur France 2 de 2012 à 2018. Depuis 2019, la diffusion s'effectue sur France 3. Émission populaire auprès du public qui est aussi une formidable opportunité pour les villages en compétition de montrer toute sa beauté et augmenter sa visibilité à l'échelle nationale