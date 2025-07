Beyoncé a donné plusieurs concerts au stade de France. C’était les 19, 21 et 22 juin derniers. Et elle a tout déchiré ! Elle pulvérise tous les records et devient effectivement la star la plus rentable de l’histoire du Stade de France !

Avec 215 000 billets vendus, ces trois shows à guichet fermé ont généré plus de 34,4 millions d’euros de recettes. Un record et une performance historique qui confirme le statut hors norme de Beyoncé sur la scène mondiale !