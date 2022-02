Crédit: Wikimedia Commons : The Lion King European Premiere by Sassy

La chanteuse et l’actrice discuteraient en ce moment pour travailler ensemble sur un film. Elles souhaiteraient réadapter le film Imitation Of Life, sorti en 1959. Imitation Of Life raconte l’histoire d’amitié de 2 femmes qui n’ont pourtant rien à voir. Zendaya serait actrice et Beyoncé la productrice.