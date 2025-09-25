Selon les informations de Paris Match, François Civil et Adèle Exarchopoulos attendent leur premier enfant. Le duo, dont l’histoire d’amour aurait vu le jour sur le tournage de "L’amour ouf", avait fait leur première apparition officielle ensemble le 28 février 2025 aux César.

Le couple attendrait leur premier enfant. Le premier enfant pour lui, le deuxième pour elle. La bonne nouvelle a visiblement déjà été annoncée à leur proche !