Pas de jaloux chez les Beckham. Après la série consacrée à l’ex-international de football David, c’est au tour de Victoria, devenue figure incontournable de la mode, d’avoir droit à son documentaire. Netflix a ainsi annoncé que le programme serait diffusé à partir du 9 octobre 2025 en exclusivité sur la plateforme. Depuis son atelier londonien, la star s’y confie sur sa vie tout en préparant la Fashion Week de Paris.

Pour info, la série Netflix autour de David Beckham aurait, selon les dernières informations, rapporté près de 36 millions de dollars. Les bénéfices de l’empire commercial des Beckham aurait triplé suite au contrat avec Netflix