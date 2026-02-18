On savait déjà que Bigflo & Oli seraient en concert chez eux . Concerts prévus au Zénith de Toulouse les 17, 18, 19 avril et 14 et 15 mai. A présent, on sait que cette série de concert fera suite à la sortie du nouvel album de Bigflo & Oli : "Karma". La sortie de ce nouveau projet est prévue pour le 13 mars prochain.En prime un teaser pour la sortie du nouvel album "karma" diffusé sur les réseaux sociaux et un freestyle qui donne le ton de ce cinquième album centré sur un rap pur et sincère.

Un cinquième album pour le duo qui sera appuyé par une grande tournée des Zénith et Arena. Passage prévu à Strasbourg le 18 décembre 2026. Mais avant cela passage des 2 frères par le festival de la foire aux vins de Colmar. Ils seront sur la scène colmarienne pour le concert d'ouverture le vendredi 31 juillet avec Miki.