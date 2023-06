Crédit: Wikimedia Commons by Selbymay

Ces révélations ont été faites lors du podcast Small Talk sur Konbini. Selon Flo, il existe plusieurs aspects qui ne fonctionnent pas avec le nom Bigflo et Oli. Il le trouve long, avec une connotation légèrement italienne qui évoque une pizzeria, et il estime que Bigflo sonne extrêmement démodé. De son côté, Oli est surtout dérangé par le côté "cabaret" du nom, allant jusqu'à le comparer au duo Shirley et Dino.

Malgré tout, le duo a réussi à trouver quelques aspects positifs dans leur nom, notamment la présence du mot "et" qui met en évidence les deux entités distinctes et rappelle qu'ils sont deux frères inséparables.