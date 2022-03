BigFlo et Oli ont organisé un happening hyper surprenant y’a quelques jours du côté de Toulouse. Ils se sont postés place du Capitole dans une cage entièrement vitrée dans laquelle un studio de musique a été reconstitué : piano, table de mixage, canapé rouge, etc. En réalité, BigFlo et Oli tournent les images de leur nouveau single “Sacré Bordel”.