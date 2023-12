Oli vient de révéler lors d'une interview que lui et son frère ont amorcé le processus d'écriture pour un film, un long-métrage oscillant "entre la comédie et le drame". Cette approche reflète leur style dans leurs albums, jonglant entre des punchlines humoristiques et des éléments plus introspectifs.

Le fil conducteur de ce projet cinématographique sera la puissance de l'écriture. Oli explique : "C'est un hommage à ce qui a profondément impacté nos vies : la capacité à exprimer des émotions à travers les mots.