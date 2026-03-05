A un peu plus d’une semaine de la sortie de leur nouvel album, c'est un coup dur pour les deux rappeurs de Toulouse. Bigflo et Oli sont coincés depuis 5 jours à Dubaï, après les frappes iraniennes. Ils rejoignent la liste des célébrités coincées à Dubaï. Précisons qu’ils ne vivent pas à Dubaï, ils étaient en transit. Bigflo et Olie étaient partis tourner des images d’un clip au Népal et voulaient profiter d’une escale à Dubai pour faire quelques images sur place. Mais depuis, impossible de rentrer . C’est Bigflo qui l’a annoncé sur les réseaux. Mais ils vont bien. Ils attendent patiemment de pouvoir rentrer en France et se veulent rassurants. Il y a des bruits mais ils se sentent en sécurité.

Pour rappel, leur album "Karma" sortira le 13 mars prochain. Le duo de rappeur toulousain seront ensuite en concert en Alsace. Lors du festival de la foire aux vins de Colmar d'abord le 31 juillet prochain ( avec Miki). Puis le 18 décembre 2026 au Zénith de Strasbourg avec le "Karma Tour".