Le rappeur a soufflé ses 30 bougies cette semaine. Un passage qui le rend nostalgique. L’artiste toulousain a du coup réservé une surprise à ses fans en sortant le morceau « 30 ans ». Une chanson piano/voix où il se confie sur ses bons et mauvais moments de ces dix dernières années.

Un titre touchant et sincère pour ses fans à qui il s’adresse et se livre comme il l’a toujours fait. Dans la chanson, il dit notamment : « Ca y est je suis plus vieux que mes parents le jour où je suis né ».

Mais Bigflo envisage maintenant cette nouvelle partie de sa vie avec sérénité.