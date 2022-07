On peut parler d’un événement qui débute sur les chapeaux de roue ! Les organisateurs du festival de la foire aux vins de Colmar ont dressé le bilan à mi parcours. Et les chiffres sont bons ! Cinq jours après son coup d'envoi, 115.000 visiteurs ont déjà fréquenté les allées du Parc Expo. ( Contre 125 000 en 2019 qui fût l'année record et 110 000 en 2018 au même moment)

Il faut dire que la partie foire est une belle réussite et la partie festival aussi : 3 dates ont affiché ou affichent complet : Mika/ Clara Luciani, Damso / PLK et puis la Nuit blanche prévue pour samedi de minuit à 5h30. Soirée sold out aussi.

Un démarrage très fort qui devrait se confirmer pour les derniers jours de la Foire aux Vins de Colmar. Avec encore une forte fréquentation attendue. Le festival de la foire aux vins vous attend donc encore nombreux au parc expo colmarien. Fin de la manifestation dimanche. D’ici là,il y a encore de belles affiches à découvrir : Gad Elmaleh ce soir, M demain. Samedi, place à Jean-Baptise Guégan la voix de Johnny. Avant le final dimanche avec Ben Harper et Ben Mazué.

Infos et résa sur www.foire-colmar.com