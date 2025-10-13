Billie Eilish a eu une belle frayeur lors d’un concert à Miami. Alors qu’elle interprétait la chanson «Everything I Wanted», un ou plusieurs fans l'ont violemment attrapée et tirée contre la barrière qui sépare la scène du public. Billie Eilish semble avoir réussi à se libérer grâce à l'aide des agents de sécurité. Elle a été secouée mais elle se porte bien. D’ailleurs, le soir même, la star a ensuite continué de marcher le long du premier rang.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que la jeune femme est victime de violence en plein concert. En décembre 2024, en Arizona, la chanteuse a été visée et touchée par un objet lancé par quelqu’un dans le public. Billie Eilish était restée calme et avait continué sa performance.