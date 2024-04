Les admirateurs de Billie Eilish n'ont plus que quelques semaines d'attente avant de pouvoir plonger dans son nouvel album. L'artiste a récemment partagé sur son compte Instagram, suivi par ses 121 millions d'abonnés, le titre de son troisième opus : "HIT ME HARD AND SOFT". De plus, elle a annoncé sa sortie pour le 17 mai prochain. Dans son message, elle exprime à la fois sa nervosité et son enthousiasme. Il faut dire que Billie Eilish a non seulement écrit, mais également composé cet album elle-même.

Il est à noter qu'aucun single ne sera disponible avant la sortie officielle de l'album.