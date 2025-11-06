Billie Eilish a décidé de donner 11,5 millions de dollars à des associations engagées contre la crise climatique et pour la sécurité alimentaire.Lors de la cérémonie des Innovator Awards, la chanteuse de 23 ans a annoncé qu’elle ferait ce don important, issu de sa tournée "Hit Me Hard and Soft". La chanteuse n’a ensuite pas hésité à interpeller directement les personnes les plus fortunées de l’assistance, avec humour et justesse .

"Je vous aime tous, mais certaines personnes ici ont bien plus d’argent que moi. Si vous êtes milliardaire, pourquoi l’êtes-vous ? Pas de rancune, juste… donnez votre argent, les gars."