Cet été, celle qui a brillé avec "What was I made of" dans la bande originale de Barbie, c'est Billie Eilish. Elle a récemment pris la parole contre la tendance à sexualiser les artistes féminines, déplorant que les femmes soient souvent soumises à ces commentaires sur leur corps, une pression dont les hommes, eux, sont largement épargnés.

Pour contrer cette dynamique, elle a délibérément adopté un style vestimentaire ample : "Je ne voulais pas que les gens puissent juger mon corps, même visuellement. À l'époque, je ne me sentais pas assez forte ni assez sûre de moi pour l'exposer", a-t-elle expliqué.

En parlant de Billie Eilish, rappelons ses 6 nominations aux 67e Grammy Awards. Elle est nommée dans des catégories telles que Chanson de l'Année et Meilleur Clip. Il se pourrait bien qu'elle reparte avec quelques trophées l'année prochaine.