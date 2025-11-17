Billie Eilish a fait savoir ce qu’elle pensait d’Elon Musk. La chanteuse de 23 ans a reposté sur instagram le visuel d’une organisation européenne My Voice, My Choice, qui énumérait le nombre de bénéfices que le milliardaire, « devenu le premier trillionaire au monde », pourrait apporter aux plus vulnérables avec sa fortune.

Le groupe a notamment affirmé que le patron de Tesla pourrait « reconstruire Gaza » et d’autres zones de guerre sinistrées, ou encore mettre un terme à la faim dans le monde dès 2030 avec 40 milliards de dollars versés chaque année.

Billie Eilish tacle le « pathétique » Elon Musk pour soutenir « le fascisme » et non les plus démunis. Rappelons que récemment Billie Eilish a donné 11,5 millions de dollars à des associations caritatives.