Le groupe de K-pop Blackpink vient d'annoncer que son prochain projet sortira le 27 février prochain et que ce serait un "mini album". Ce "mini album" arrive après les deux premiers albums du groupe, The album, en 2020 et Born Pink, en 2022 qui contenaient chacun huit morceaux. Le groupe annonce un "troisième mini album". Il s'intitulera Deadline.

Cette annonce intervient alors que leur tournée mondiale s'achève dans quelques jours. Avec cette tournée, les chanteuses ont sillonné les Etats-Unis, puis l'Europe, le temps de quelques dates, notamment au Stade de France en juillet.