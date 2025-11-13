La comédienne vient de déclarer dans Le Parisien que pour elle les blagues c’est fini ! Ce « style » ne lui vient « plus naturellement » et, surtout, celui-ci lui « paraît un peu à côté des enjeux de l’époque ». Il faut dire que sa dernière prestation remonte à juillet 2024, à la Cigale, avec l’humoriste Aymeric Lompret lors de la soirée Voices for Gaza. Blanche Gardin avait été comparée à Dieudonné, un acteur déjà condamné pour ses propos antisémites.

Blanche Gardin souhaite se concentrer sur le cinéma. Elle est depuis hier à l’affiche du film de Sébastien Betbeder, « L’incroyable Femme des Neiges ». Elle a d’ailleurs « des projets d’écriture » en vue d’une réalisation