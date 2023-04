L'humoriste et comédienne Blanche Gardin a été approchée pour faire partie du casting d'une émission produite par Prime Vidéo. On lui proposait un cachet de 200 000 euros pour une journée de travail. Cependant, elle a récemment expliqué son choix de refuser cette offre. Tout d'abord, elle a déclaré être mal à l'aise avec une telle somme d'argent pour une seule journée de travail. Elle a également expliqué ne pas vouloir travailler pour Amazon, une entreprise qu'elle considère comme destructrice d'emplois, polluante et qui ne paie pas ses impôts en France. Elle a déclaré que l'entreprise bénéficie même d'un milliard d'euros de crédit d'impôts alors qu'elle réalise un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros.