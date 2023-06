Guillaume Canet a été désigné comme président du jury pour la 49e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, qui se déroulera du 1er au 10 septembre prochain.

Avec plus de 50 films à son actif, ainsi que 8 longs métrages réalisés, Guillaume Canet est un artiste polyvalent, également producteur et scénariste. Sa sélection pour ce rôle est donc tout à fait naturelle. Il exprime sa fierté et sa joie d'avoir accepté de présider ce jury. Dans un communiqué, il confie avoir toujours été fasciné et passionné par le cinéma indépendant américain, en particulier celui des années 70.