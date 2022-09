C'est LA nouvelle qui marque cette semaine ! Le groupe Muse a officiellement annoncé pas moins de quatre dates de concerts en France. La tournée Will of the People passera par notre pays l’été prochain. A Marseille au vélodrome le 15 juillet, à Paris au Stade de France le 08 juillet. Ce sera le 29 juin pour Bordeaux et la date la plus proche du Haut Rhin c’est Lyon. Muse sera en concert au Groupama Stadium le 15 juin. Les billets pour les dates françaises seront en vente jeudi 22 septembre à 10h.