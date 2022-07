BONNE NOUVELLE POUR LES FANS DE SELENA GOMEZ

Crédit: Wikimedia Commons by Lunchbox LP, Culver City, California : Lunchbox LP Flickr stream

Selena Gomez est sur tous les fronts. Elle joue actuellement dans la saison de Disney + “Only Murders In The Building”, disponible depuis le 28 Juin. Elle continue de proposer de nouveaux produits pour sa marque “Rare Cosmetic” et elle a annoncé récemment travailler sur de la nouvelle musique, il y a d’ailleurs un titre qui devrait sortir durant l’été.