Coup de projecteur sur le réseau de business 100% féminin ” Bouge Ta Boîte ” !

Ce réseau, ce cercle local, a pour but d'aider les femmes chef d'entreprise. Comment ? Pourquoi ? Explications avec Sonia Ayer, architecte d'intérieur décoratrice et membre de bouge ta boîte à Colmar . ''C’est un réseau de business national 100% feminin qui permet à ses adhérentes de monter en visibilité , en compétence, d' accroître leur chiffre d'affaires et de faire décoller leurs activités. Moi j' ai simplement découvert ce réseau à Strasbourg. J'ai complètement adhéré au concept et c’est pour cela que j’ai décidé de lancer le projet à Colmar.”

Concrètement, “Bouge ta boite” offre à ses adhérentes surnommées les Bougeuses de gagner en compétences et en leadership… Mais surtout de se soutenir les unes les autres et de s’entraider. “J’ai trouvé assez sympa d’avoir des discussions avec des femmes qui pouvaient avoir les mêmes besoins et les mêmes attentes que moi.” explique Sonia.

“Bouge ta Boîte” est installé dans 90 villes en France et réunit aujourd'hui 1700 adhérentes. Des "bougeuses" qui veulent faire bouger les choses dans le monde de l’entreprise. Ce réseau est bien représenté en Alsace, avec des antennes à Mulhouse, Strasbourg, Molsheim Haguenau et désormais aussi à Colmar avec des réunions tous les 15 jours environ. “Un vendredi sur 2 dès midi à Colmar, on va réaliser des ‘bouge up’, des réunions de travail structurées pour pitcher, partager et échanger. L'idée est vraiment d'évoluer ensemble.”

Si vous êtes une femme entrepreneur, si vous souhaitez faire partie d’un réseau de business féminin et donner un coup de pouce à votre entreprise, pensez à Bouge ta boîte !

Pour l’instant bouge ta boîte compte à Colmar 10 bougeuses. Elles cherchent à agrandir le réseau , espérant atteindre 25 adhérentes. En sachant que pour éviter la concurrence, chaque bougeuse représente un domaine d’activité différent. “Cela peut être des artisans, des professions libérales aussi comme des infirmières, des kinés… Ça s'adresse à toutes les personnEs qui souhaitent développer leur chiffre d' affaires et leur visibilité” résume encore pour nous Sonia Ayer.

Pour devenir adhérente, il y a quelques critères. Il faut être une femme et avoir minimum 2 ans d ancienneté. Cela ne s' adresse pas aux créateurs d' entreprise.

Pour en savoir plus, trouver les coordonnées de l’antenne colmarienne, trouvez les tarifs de l’adhésion aussi allez sur www.bougetaboite.com.