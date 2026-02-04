Bourse aux vêtements d'enfants, matériel de puériculture et jouets
Bourse aux vêtements d'enfants, matériel de puériculture et jouets La coopérative scolaire et les parents d'élèves de l'école de Wintzenheim seront heureux de vous accueillir pour la bourse aux vêtements d'enfants, matériel de puériculture et jouets. Exposants, parents, nounous, ... pour redonner une seconde vie aux vêtements et matériels destinés aux enfants rendez-vous le Samedi 7 mars 2026 et dimanche 8 mars 2026 De 9h00 à 14h00 Lieu : HALLE DES FETES 68920 WINTZENHEIM Nous mettons à disposition un coin "gros volumes" avec le numéro de stand, pour la vente des poussettes, tables à langer, ... Sur place, petite restauration à votre disposition : Boissons chaudes et fraîches, saucisses, pâtisseries … Location de la table : 14€ samedi ou dimanche (paiement à l'inscription) 25€ pour les 2 jours. Installation et mise en place des stands (pour les exposants) dès 8h00. Informations et réservation : fiche d’inscription à télécharger sur https://bourse-aux-vetements.org/evenement/957020/20260307 Et à retourner, par courrier, à : Bourse de l'Ecole – Mme GILLIG 131a rue Clemenceau 68920 WINTZENHEIM Tél : 06.88.73.44.46 Cette bourse a pour objectif de financer différents projets de l'école primaire de Wintzenheim notamment la classe verte d'une semaine pour une classe de CE1 dans les Vosges.
