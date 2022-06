Rien ne va plus entre les exs mari et femme. Brad Pitt accuse son ex d’avoir intentionnellement tenté de lui “causer du tort”, à lui et à ses intérêts dans leur vignoble commun du Château Miraval. Les avocats de l’acteur affirment qu’Angelina Jolie a vendu ses parts dans leur vignoble à un oligarque russe dans le but de nuire à son ex-mari.