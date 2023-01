Crédit: Wikimedia Commons by Toglenn

Et c'est une retraite que l’acteur américain prépare en France. Brad Pitt envisageraient sérieusement de revenir sur le sol français, plus précisément en Provence, lorsqu’il se retirera des plateaux de tournage. Il souhaite s’investir dans un vignoble et pourquoi pas aussi fabriquer des meubles.

Rappelons que Brad Pitt aura 60 ans cette année. La retraite ce n’est pas pour tout de suite mais on espère qu’il ira au bout de cette idée.

Brad Pitt s’installera t-il un jour définitivement en France ? Seul le temps le dira. En attendant, il sera à l’affiche de Babylon dès la semaine prochaine.