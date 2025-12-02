L’acteur américain Brad Pitt a racheté une vaste propriété à Los Angeles en 1994. Et pour pouvoir y vivre tranquille, il a progressivement acquis plus de 20 maisons autour. L’une d’elles appartenait à John,un veuf de 80 ans. Plutôt que de le faire partir, Brad Pitt lui a permis de rester et d’y vivre gratuitement jusqu’à sa mort. Il a tenu parole. Johne a pu rester dans sa maison jusqu’à s’éteindre paisiblement à 105 ans

Une générosité très rare à Hollywood !