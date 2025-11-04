Britney Spears semble avoir délibérément supprimé son compte Instagram, suivi par des dizaines de millions de followers. Le profil de la pop star américaine n’est plus accessible depuis ce dimanche. Pour l’heure, on ignore précisément les raisons de cette suppression. Elle intervient cependant dans un contexte particulièrement tendu entreBritney Spears et son ex-mari, Kevin Federline.

L’ancien danseur a en effet formulé de graves accusations au sujet de la chanteuse, notamment sur son rôle de mère et sa relation avec leurs deux fils. Mettant en cause son état mental.