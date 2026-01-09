Bruno Mars revient avec un nouvel album solo “The romantic” et une tournée évènement !Près de huit ans après ses derniers concerts en solo, Bruno Mars annonce enfin son comeback avec une grande tournée "The Romantic Tour". Un tour du monde qui fera escale à Paris pour deux shows qui s’annoncent inoubliables, les 20 et 21 juin 2026 au Stade de France.

Une prévente aura lieu le mercredi 14 janvier à 10h. L’ouverture générale de la billeterie se fera le jeudi 15 janvier à 12h.