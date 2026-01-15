Ils avaient annoncé leur retour sur scène début janvier, ils dévoilent maintenant les dates de ce nouveau BTS World Tour. La tournée débutera à Goyang en Corée-du-Sud les 9, 11 et 12 avril 2026 et s'achèvera à Manille, aux Philippines, les 13 et 14 mars 2027. Entre temps, le groupe passera par la France. BTS annonce deux concerts au Stade de France, à Paris, les 17 et 18 juillet 2026. La billetterie ouvre samedi 24 janvier, à 15 heures.

Le groupe de K-Pop dévoilera son prochain album le 20 mars prochain. Si le titre n'a pas encore été dévoilé, il devrait contenir 14 morceaux inédits.