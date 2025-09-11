Après des mois de rumeurs et de bruits de couloir, l’information vient d’être confirmée : Jonathan Cohen sera bel et bien à la réalisation du prochain film Astérix en prise de vues réelles. L’acteur et réalisateur va s’emparer de l’histoire des Douze Travaux d’Astérix sorti en 1976. Pour l’instant, le scénario est en cours d’écriture. Jonathan Cohen et ses équipes envisagent de lancer le tournage au cours des prochains mois, en 2026.

Ce projet promet déjà d’être l’un des projets les plus importants de ces prochaines années dans l’Hexagone.