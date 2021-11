La 27ème édition a été officiellement lancée et Journaliste d’un Jour c’est quoi ? C’est une opération d’éducation des jeunes aux médias créée par L’Alsace ( donc en Alsace) ily a plus de 20 ans et qui a pris depuis une belle ampleur. Actuellement 8 autres titres de presse du Grand Est participent à cette opération.

Cette année, l’opération J1J comme on la surnomme, concerne 1300 lycéens de 40 classes. Des lycéens qui durant une semaine vont réaliser un journal en traitant des thèmes variés, des thèmes d’actualité avec autour d’eux toute une équipe professionnelle.

D’ordinaire les jeunes se partagent la tâche : il y a les rédacteurs, les distributeurs et les chargés de communication car il faut faire connaître leur journal et les distribuer dans la rue.

Mais vous vous doutez qu’à cause du covid, les opérations de communications et de distributions sont perturbées et ce sera encore le cas cette année encore.

L’édition 2021 de J1J sera entièrement digitale, à découvrir sur l’ensemble des sites des journaux partenaires dès aujourd’hui et jusqu’à vendredi . Des formats numériques vidéos, podcast, diaporamas accompagneront le dispositif.

Mais si les supports changent, la démarche professionnelle reste intacte. J1J est avant tout, pour les jeunes participants, l’occasion d’apprendre la manière dont se conçoit l’information et d’aiguiser leur esprit critique.

N'hésitez pas à soutenir ces journalistes en herbe en consultant leur journal via le site www.lalsace.fr.