Le foot féminin à l'honneur pour tout le mois à venir. Le mondial de foot féminin a débuté ce matin avec en guise d’ouverture un match opposant la Nouvelle-Zélande à la Norvège. 75 000 spectateurs étaient présents et ont assisté à la victoire des néo-zélandaises. Elles ont battu la Norvège 1-0 ce matin.

Pour ce mondial, il y qq équipes favorites. L'Angleterre, championne d'Europe en titre, et l'Allemagne, finaliste du dernier Euro mais surtout les Etats Unis. L'équipe américaine déjà vainqueure en 1991, 1995, 2015 et 2019, est la grande favorite pour un trois à la suite. Précisons d’ailleurs qu’aux Etats Unis, 2 millions de femmes sont licenciées. Il y a là bas un fort engouement pour le foot féminin. En France, cette discipline à encore du mal à décoller mais elle se popularise de plus en plus.

Lors de ce mondial 2023, les fans de sbleues devront patienter jusqu'à dimanche pour voir jouer les françaises sur le terrain. L'équipe dirigée par Hervé Renard jouera son premier match contre la Jamaïque. Les joueuses de l’équipe de France toucheront des primes inédites 270 000 euros chacune en cas de victoire mondiale. C'est un sacré progrès mais ça reste 2 fois moins que les hommes. Toutefois, précisons que les françaises n' ont encore jamais gagné le mondial mais c'est peut être pour cette année c’est ce qu’on leur souhaite.

Cette coupe du monde foot féminin a débuté aujourd’hui et s’achèvera le 20 aout. l sera possible de voir tous les matches sur les chaînes de France TV ou du groupe M6. A noter que l’alsacienne Lucile Guillotin a été choisie par la direction de France TV pour commenter les matchs de la Coupe du monde féminine