La réouverture des portes de l'entrepôt de Mulhouse : c’est pour ce soir !!!! Après 2 saisons durement marquées par l'épidémie covid, le grand jour est enfin arrivé. Inutile je pense de vous préciser que l’impatience et l'excitation sont à leur comble. Toute l’équipe de l'Entrepôt trépigne d’impatience, comme en témoigne Sara Marguier directrice de l’entrepôt de Mulhouse : "On est tous très heureux, on a hâte et on trépigne à l'idée de pouvoir enfin ré-ouvrir les portes de l'Entrepôt. Au delà de l'équipe, je pense que nous sommes tous très impatients de pouvoir reprendre une vie culturelle, humoristique, drôle et ensemble…"

Crise sanitaire ou pas, la mission de l'Entrepôt reste la même : offrir chaque fin de semaine des spectacles d’humour pour entendre les rires résonner dans la salle : "on ne va pas changer une équipe qui gagne. On reste sur l'humour. C'est notre ligne directrice parce que c'est moi, c'est nous. Rire, c'est génial ! " ajoute Sara Marguier.

D'ailleurs, il suffit de jeter un rapide coup d’oeil sur la programmation proposée jusqu’en janvier pour s'apercevoir que c’est une excellente saison qui s’annonce avec de nombreuses têtes d’affiche . On peut citer notamment Jean-Luc Lemoine, Christophe Alevêque Patrick Timsit aussi … Du beau monde et le public ne s’y trompe pas ! Les demandes de réservations sont déjà nombreuses. La boss de l'Entrepôt précise : "les réservations ont repris très rapidement et en masse. On a déjà un spectacle complet, d autres sont en passe de l être … il y a une vraie demande, un vrai désir de re-sortir"

Cette toute nouvelle et prometteuse saison débute officiellement ce soir avec un duo humoristique découvert dans le petit journal sur Canal + : Eric et Quentin . Un spectacle axé sur le rire qui promet une belle soirée. Leur show, nommé "On ne peut plus rien rire", est à découvrir sur la scène de l'Entrepôt de Mulhouse ce soir et demain.

Précisons que l’Entrepôt rouvrira sans restriction de jauge, mais avec l’obligation du port du masque à l’intérieur et la présentation du pass sanitaire à l’entrée. Pass dans un premier temps redouté par la direction mais finalement les retours sont rassurants. "Je craignais le pass sanitaire au départ" indique la directrice des lieux , "mais finalement sur les 1 500 à 2 000 réservations enregistrées, on compte seulement 2 annulations à cause du pass. Je pense que les gens sont prêts. Ils veulent vivre normalement de nouveau."

Infos pratiques

L'entrepôt, théatre d'humour, se situe 50 rue du Nordfeld à Mulhouse

www.lentrepot.org

Réservation possible :