La C’Night ! Jeudi 16 mars pour l'association Children’s Cancer Research !

La soirée caritative la plus attendue de l’année avec plus de 24 associations de Mulhouse, Colmar et Belfort, et une centaines d’étudiants organisateurs ! Venez faire la fête tout en faisant une bonne action ! L’intégralité des bénéfices des entrées sera reversés à l’association Children’s Cancer Research qui lutte chaque jour contre la maladie. On vous propose un Before au bar le Murphy’s à Mulhouse avec des réductions sur toutes les boissons suivi d’une énorme soirée au Phare où l’entrée & le vestiaire vous seront offerts avec votre bracelet ! Achetez vite vos bracelets auprès de vos Amicales et Associations !

Tarif adaptable à chaque budget . Bracelets vendus également sur place pour les retardataires .

