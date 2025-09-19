Ça cartonne - Cie Matic
Venez rencontrer Lucien… et le suivre sur la route de la magie et de la poésie, son univers bien à lui ! Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu’au jour où il atterrit et décide de construire sa propre maison. Mais attention, pas n’importe laquelle : une maison en carton. Sa maladresse légendaire risque de compliquer la construction : bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied gauche. La tâche risque d’être plus complexe que prévue, surtout si les cartons n’en font qu’à leur tête. Rires garantis dans cette aventure où l’impossible devient possible ! Plein : 10€ | Réduit : 7€ | Moins de 17 ans : 7€
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 4 mars 2026 à 14h00
au 4 mars 2026 à 14h45
Organisateur