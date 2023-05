C'est en novembre 2021 que Camila Cabello et Shawn Mendes ont annoncé leur séparation après deux ans de relation. Il semblait alors que les deux chanteurs avaient tourné la page. Cependant, il semblerait qu'ils aient renoué. En avril dernier, ils ont été aperçus en train de s'embrasser et de s'enlacer lors du festival de Coachella. Quelques jours plus tard, Camila Cabello et Shawn Mendes ont été surpris dans les rues de New York, détendus, souriants et se tenant la main. Cette balade romantique a été immortalisée par quelques photographes.

Selon leur entourage, le couple se voit régulièrement mais prend le temps de voir où cette histoire les mènera. Ils ont décidé d'avancer avec prudence.