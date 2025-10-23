CABARET ALSACIEN

L’association Zam Zam Népal de la Vallée de Munster, qui oeuvre pour des actions caritatives pour la population népalaise, organise un Cabaret Alsacien, en alsacien et français, à la Salle Polyvalente de Wihr-au-Val le Samedi 15 novembre 2025 à 20 H. Au programme, Albert de la Vallée de Munster avec ses chansons sur l’Alsace et les Alsaciens, Pascal Lacom et son accordéon, avec ses chansons pleines d’humour et de facéties, et Jean-Michel Dierstein qui régalera avec ses Wetz (blagues). Ambiance bonne humeur garantie ! Les portes seront ouvertes à partir de 19 H. On trouvera de la petite restauration : bretzels, knacks, pâtisseries. Les billets, à 15 €, peuvent être réservés par téléphone au 06.85.14.76.92 ou au 03.89.77.53.28. Les places ne sont pas numérotées, donc le placement est libre.

Lieu
68230 WIHR-AU-VAL
Date

du 15 novembre 2025 à 20h00

au 15 novembre 2025 à 23h30