Le DJ vient de dévoiler la date de sortie de son prochain album mais aussi toutes les collaborations que celui-ci va contenir et il y a du lourd. A commencer par Dua Lipa, avec le titre qu’on connaît déjà “Potions”. On y retrouvera aussi Charlie Puth, Justin Timberlake, Pharell Williams ou encore Snoop Dogg. L’album s’appelle Funk Wav Bounces Vol.2 et il sortira le 5 Août.