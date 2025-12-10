Camille Cerf, Miss France 2015, est la « marraine » de la nouvelle Miss France. Un rôle inédit qu’elle a endossé avec joie mais qui nécessite déjà une mise au point. Après le sacre de Miss Tahiti, 2 candidates malheureuses Miss Provence et Miss Aquitaine ont dérapé en coulisses du show.

« C’est que des grosses p*tes » a commenté Miss Provence. Miss Aquitaine qui film acquiesce en apportant un bémol : « Ouais, pas toutes mais beaucoup ». Vidéo diffusée « en privé » par Miss Aquitaine mais qui a fuité sur Instagram. Inutile de préciser que le buzz a pris.

Camille Cerf a donc pris la parole pour maîtriser le buzz. “C’est la déception qui a parlé” précise la marraine des Miss. Camille Cerf a condamné ces débordements mais a condamné ces débordements mais elle plaide pour la « bienveillance » envers les deux jeunes Miss.