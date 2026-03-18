Campagne de financement participatif pour le programme Mes Meilleurs Menus
Ce programme 100% gratuit est porté par une association à but non lucratif, basée à Rixheim. Grâce à son algorithme, le programme Mes Meilleurs Menus propose chaque semaine des menus personnalisés, bons pour la santé et pour le climat. Avec l’option « menus bon marché », des recettes simples, une consommation modérée de viande remplacée entre autres par des légumineuses et avec la liste de courses correspondante aux menus de la semaine, ce nouveau programme gratuit permet d’améliorer ses habitudes alimentaires tout en maitrisant son budget. Il suffit de s'inscrire gratuitement sur www.mmmenus.fr. Presque 5 000 personnes sont déjà inscrites ! Actuellement et jusqu'au 09 mai, une campagne de financement participatif menée avec le soutien d'entreprises locales, est en ligne pour aider l'association à maintenir Mes Meilleurs gratuit et à développer de nouvelles fonctionnalités. Toutes les infos et le lien sont sur le site internet de Mes Meilleurs Menus : www.mmmenus.fr
Lieu
68170 RIXHEIM
Date
du 13 mars 2026 à 8h00
au 9 mai 2026 à 23h59
Organisateur