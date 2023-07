Les passants à proximité de l'Opéra Garnier ont assisté à un concert assez insolite. Cardi B sortait du défilé du créateur Thom Browne et s'est offert un duo à l'improviste avec un musicien de rue.

Alors qu'elle posait pour les photographes et prenait des selfies avec ses fans, elle a été interpellée par un guitariste installé devant le Palais Garnier. Cardi B l'a alors rejoint pour fredonner les premières mesures de I Will Always Love You de Whitney Houston, avant de repartir en voiture, escortée par des gardes du corps.