La rappeuse américaine vient de remporter son 3ème single de diamant. C’est une grande première dans le monde du rap féminin. Elle a décroché cette certification grâce à son titre Bodak Yellow sorti en 2017. En Novembre dernier, nouvelle certification pour “Girls Like You” avec Maroon 5 et il y’a quelques jours c’est le titre “I Like It” avec J Balvin qui a passé le cap des 10 millions de ventes.