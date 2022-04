Crédit: Wikimedia Commons by Frank Schwichtenberg

Elle vient de battre un record incroyable. C’est désormais la seule artiste féminine à avoir tous les titres d’un même album certifié chacun disque de platine. Les titres dont on parle sont ceux de son dernier album “Invasion of Privacy” sorti en 2018. Tous les titres de l’album se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires.