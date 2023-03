Le site de généalogie en ligne “MyHeritage.fr” affirme avoir trouvé un lien de parenté entre Céline Dion et Camilla Parker Bowles. Mais en plus ce lien qui unit la chanteuse et la reine consort d'Angleterre est d’origine française !

L'homme commun aux deux femmes serait un certain Jean Guyon du Buisson, un maître maçon d'origine française qui a vécu au 17e siècle. Céline Dion serait donc la cousine au neuvième degré de Camilla Parker Bowles.

Elles ignoraient ce lien génétique entre elles mais par contre Céline Dion avait déjà par le passé exprimé toute sa sympathie à la royauté britannique. Elle n’a jamais caché être fan de la monarchie anglaise et particulièrement de la reine Elizabeth II. Nul doute que Céline Dion sera ravie de savoir que d’une certaine manière, elle fait désormais partie de cette famille royale.