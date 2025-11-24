L’acteur américain Chadwick Boseman, qui a succombé en août 2020 d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans, a reçu, à titre posthume, son étoile sur le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. A un endroit symbolique : non loin du Dolby Theatre où le film Black Panther, dont il est le héros, a tenu son avant-première mondiale. C’est sa femme Simone Ledward-Boseman qui a accepté l’honneur en son nom. Il s’agit-là de la 2828e étoile sur la célèbre avenue.

Avec Black Panther sorti en 2018, Chadwick Boseman était devenu le premier super-héros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré