Chadwick Boseman possède son étoile à Hollywood

Une reconnaissance à titre posthume pour l'interprète de Black Panther !

Chadwick Boseman
Chadwick Boseman
Crédit : Gage Skidmore

L’acteur américain Chadwick Boseman, qui a succombé en août 2020 d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans, a reçu, à titre posthume, son étoile  sur le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. A un endroit symbolique :  non loin du Dolby Theatre où le film Black Panther, dont il est le héros, a tenu son avant-première mondiale. C’est sa femme Simone Ledward-Boseman qui a accepté l’honneur en son nom. Il s’agit-là de la 2828e étoile sur la célèbre avenue.

Avec Black Panther sorti en 2018, Chadwick Boseman était devenu le premier super-héros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré

