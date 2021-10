La campagne Octobre Rose débute aujourd’hui en Alsace, comme partout en France.

Depuis 26 ans maintenant, la campagne “Octobre Rose” est destinée à sensibiliser les femmes à la prévention du cancer du sein, les hommes aussi. Même s' ils sont moins touchés par la maladie, le risque existe pour eux aussi.

Octobre rose permet donc de sensibiliser, de parler de la maladie et de récolter des fonds pour la recherche médicale. Car, rappelons ce chiffre terrible : chaque année en France, 60 000 cancers du sein sont diagnostiqués, 12 000 patients en décèdent. Actuellement, 1 femme sur 8 en moyenne risque de développer cette maladie au cours de sa vie.

A l’occasion d’Octobre Rose, coup de projecteur sur ce challenge: le challenge “ mon bonnet rose”. Ce challenge consiste à fabriquer 60.000 bonnets pour ensuite les offrir à des malades dont la chevelure est malmenée par les chimiothérapies. Des patients qui n’ont pas forcément le moyen de se payer une perruque par exemple.

Cette belle opération est née en Alsace en 2019. Il a pris un caractère national l’année dernière. En 2020, Plus de 1300 bénévoles se sont mobilisés à travers le terrirtoire ! 26 505 bonnets ont été cousus puis offerts à 250 centres d’Oncologie en France. Pour confectionner ces bonnets, les couturières bénévoles alsaciennes ont besoin de tee-shirts homme, grands, taille L, XL, XXL. Et doux au toucher aussi car c'est important ! Collecte en cours dès maintenant et jusqu’au 23 octobre.

Pour tout savoir sur ce challenge “ mon bonnet rose”, allez sur le site https://lechallenge.monbonnetrose.fr/