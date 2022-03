Description du poste :

Fonction: Chauffeur livreur H/F

Référence: CL/ALS/12688 (Code gestion 6745)

Segment de clientèle: CUISINE CENTRALE

Mission :

A partir de notre cuisine centrale située à Wittenheim (68), vous êtes chargé de :

- vérifier les commandes,

- charger le véhicule,

- livrer les repas et d'entretenir le camion (nettoyage).

Vous avez un contact quotidien avec nos clients.

Profil :

Expérience similaire exigée de 2 ans, impérativement dans le secteur de la restauration ou de l'agro-alimentaire.

Permis B.

Aisance avec les chiffres.

Connaissances de l'informatique et de l'HACCP souhaitées.

Capacité à porter des charges lourdes.

Excellent relationnel, rigueur et efficacité.

Niveau d'expérience requis: 2-5 ans

Lieu: Wittenheim, Grand Est, FR

Type de contrat: CDI

Temps de travail: contrat scolaire

Nombre d'heures hebdomadaire: 35

Type de temps de travail: du lundi au vendredi

Horaire:

Rémunération: à définir

Avantages: 13e mois, comité d'entreprise, participation aux bénéfices

Permis de conduire requis: Oui

Date prévue d'embauche: Dès que possible

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0752130