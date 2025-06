L’acteur mythique de Batman, Christian Bale vient de créer en Californie un village pour offrir un foyer bienveillant aux enfants placés. L’objectif principal est de permettre aux frères et sœurs de rester ensemble car selon certaines organisations, jusqu’à 75 % des frères et sœurs finissent par être séparés après avoir été placés en famille d’accueil aux États-Unis. L’acteur considère ce projet comme l’un des plus importants de sa vie. Le village devrait prochainement accueillir ses premiers résidents.

Pour réaliser ce projet, Christian Bale a investi 22 millions de dollars